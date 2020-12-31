Петербургские автомобилисты приняли участие в акции по поддержке врачей

Акция проходила в разных районах города.

Автомобилисты Петербурга приняли участие в акции, направленной на поддержку врачей. В среду, 30 декабря, в 18:00 водители нажали на клаксон. Акция "Спасибодоктор" является всероссийской.

Утром таким же образом свою поддержку выразили сотрудники Октябрьской железной дороги. Организаторы выразили надежду, что медики услышали "сигнал".

Чтобы не пропустить акцию, власти вывели обратный отсчет на табло. Одно из них можно было увидеть на Северном проспекте у больницы святого Георгия.

Проведение акции было согласованно с ГИБДД Петербурга, так что автомобилисты могут не переживать за возможные штрафы.

Видео: Instagram / @info_peterburg