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На съезде с Литейного моста кроссовер столкнулся с такси

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Информации о пострадавших не поступало.

На съезде с Литейного моста в Петербурге кроссовер столкнулся с такси. Момент воскресной аварии 21 марта попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно заметить, как одна из машин, съезжая с моста, решила повернуть на Пироговскую набережную. Под маневр не успел подстроиться кроссовер, который влетел в такси. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что массовая авария на КАД в Петербурге произошла из-за мокрого снега. Момент ДТП попал на видео.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп, литейный мост
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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