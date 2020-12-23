В мусорном баке на Просвещения найдены емкости с химическими веществами

Выясняются все обстоятельства произошедшего, экологи вывезли коробки с территории.

В Выборгском районе Петербурга 5 июля в мусорном контейнере обнаружили коробки с различными веществами и реагентами. Об этом Piter.tv стало известно от источника в экстренных службах.

Инцидент произошел около 21:11 на проспекте Просвещения во дворе дома №14. Местный житель выкидывал мусор и увидел в контейнере семь коробок и реагенты (фосфор, соляная кислота, натрий и др.). Очевидец вызвал оперативные службы.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, экологи вывезли коробки с территории.

В прошлом году в Петербурге садист избил собаку молотком и выбросил в мусорный бак (18+).

Фото: Piter.tv