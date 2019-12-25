В Петербурге садист избил собаку молотком и выбросил в мусорный бак (18+)

Собаку, которая уже почти не дышала, нашли в мусорном баке на улице Правды.

Петербуржцы рассказали в социальной сети о собаке, которую чуть не убили. Ее несколько раз ударили молотком по голове и выкинули в мусорный бак. Сообщение о сборе денег для собаки опубликовали в группе "Михалыча и животных, попавших в беду".

Собаку, которая уже почти не дышала, нашли в мусорном баке на улице Правды. Очевидцы рассказали, что над животным кто-то сильно издевался. На собаке был надет плотный намордник, после этого ее били топориком или молотком по голове. Потом оставили умирать в мусорном баке.

Животному сделали операцию на деньги, которые собрали неравнодушные жители. Собака находится в коме.

Ранее в Ломоносове 8-летний живодёр убил котёнка и запустил бутылкой в пенсионера.

Фото: pixabay ВК/ Группа Михалыча и животных, попавших в беду