В Ломоносове 8-летний живодёр убил котёнка и запустил бутылкой в пенсионера

В Ломоносове завёлся малолетний живодёр. Об этом 78.ru сообщила местная активистка.
В социальных сетях появилось видео, как 8-летний школьник бьет руками и ногами котенка (возможно, на тот момент уже мертвого), а потом бросает стеклянную бутылку из урны в сторону пенсионера, сопровождая все матерными словами.
Местные жители уже написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. По предварительным данным, в тот момент ребенок находился в парке со старшим братом.
В начале года живодер из поселка Сельцо стал фигурантом уголовного дела.
Фото: ВК/ Подслушано Рамбов
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