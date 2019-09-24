В Ломоносове 8-летний живодёр убил котёнка и запустил бутылкой в пенсионера

Местные жители уже написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.

В Ломоносове завёлся малолетний живодёр. Об этом 78.ru сообщила местная активистка.

В социальных сетях появилось видео, как 8-летний школьник бьет руками и ногами котенка (возможно, на тот момент уже мертвого), а потом бросает стеклянную бутылку из урны в сторону пенсионера, сопровождая все матерными словами.

Местные жители уже написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. По предварительным данным, в тот момент ребенок находился в парке со старшим братом.

В начале года живодер из поселка Сельцо стал фигурантом уголовного дела.

Фото: ВК/ Подслушано Рамбов