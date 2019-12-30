Живодер из поселка Сельцо стал фигурантом уголовного дела

Мужчина расстрелял собаку. Животное пришлось усыпить из-за полученных травм.

Житель Ленобласти, 28 января обстрелявший собаку, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчина 64 лет из поселка Сельцо попал под уголовное дело о жестоком обращении с животными. Решается вопрос об избрании меры пресечении: за содеянное живодеру может грозить до трех лет в тюрьме.

Жестокий местный житель в начале открыл стрельбу по собаке с балкона третьего этажа, а затем вышел на улицу и попытался выбросить еще живое животное в мусорный контейнер. Неравнодушные односельчане отвезли раненую собаку в ветеринарную клинику, но пса пришлось усыпить - животное получило несовместимые с жизнью травмы.

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