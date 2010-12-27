На севере Петербурга устроили перестрелку из-за парковочного места

Мужчина начал стрелять воздух из травматического оружия после словесной перепалки из-за парковочного места

Конфликт двух автомобилистов произошел 29 октября во дворе дома 63/3 по Северному проспекту. Одно парковочное место не смогли поделить 29-летний житель дома и 40-летний мужчина, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Как стало известно, в ходе спора старший решил другим способом доказать свою правоту и в качестве аргумента достал травматический пистолет GRAND POWER. Разъяренный мужчина несколько раз выстрелил в воздух. Пострадавших нет. Материального ущерба нанесено не было.

Оружие было изъято участковым инспектором вместе с 4 патронами и 3 гильзами. По кату применения оружия идет проверка.