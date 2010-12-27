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На севере Петербурга устроили перестрелку из-за парковочного места
Сегодня, 12:52
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nadiputintseva
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На севере Петербурга устроили перестрелку из-за парковочного места

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Мужчина начал стрелять воздух из травматического оружия после словесной перепалки из-за парковочного места

Конфликт двух автомобилистов произошел 29 октября во дворе дома 63/3 по Северному проспекту. Одно парковочное место не смогли поделить 29-летний житель дома и 40-летний мужчина, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Как стало известно, в ходе спора старший решил другим способом доказать свою правоту и в качестве аргумента достал травматический пистолет GRAND POWER. Разъяренный мужчина несколько раз выстрелил в воздух. Пострадавших нет. Материального ущерба нанесено не было.

Оружие было изъято участковым инспектором вместе с 4 патронами и 3 гильзами. По кату применения оружия идет проверка. 

Теги: новости спб , перестрелка
Категории: Новости СПб

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