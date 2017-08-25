Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:59
0
Moulin_
42
Код вставки плеера

На севере Петербурга трое в масках отняли у мужчины 7 миллионов

0
 
 

Мужчина нес с собой большую сумму денег в разной валюте

Среди бела дня четверга, 24 августа 2017 года, невдалеке от станции метро "Удельная" неизвестные преступники отняли у мужчины сумку с огромной суммой денег. По предварительным данным, трое грабителей в масках подкараулили мужчину во дворе дома №5 по Скобелевскому проспекту и избили его. 

После этого мужчины взяли сумку, которую нес с собой потерпевший, и скрылись. Как рассказал позднее мужчина, который обратился в полицию, в сумке были деньги – 40 тысяч долларов США, 67 тысяч евро (это порядка 7 млн рублей), а также ключи от машины и личные документы. 

Известно, что злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Преступников ищут. 

Видео: архив

Показать на карте
Теги: доллары , евро , ограление , петербург , рубли , скобелевский проспект
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5