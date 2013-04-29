На севере Петербурга полицейские обыскали более 2 000 квартир в поиске нелегальных мигрантов

В результате 46 граждан были доставлены в полицию для административного разбирательства.

В воскресенье, 18 июля, в Выборгском районе Петербурга прошли профилактические рейды более чем в 2000 квартир. Об этом Piter.tv сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Как рассказали в ведомстве, проверку провели в 13 многоквартирных домов и почти двух тысячах квартир. В рейды принимали участие 68 сотрудников полиции.

В результате 46 граждан были доставлены в полицию для административного разбирательства. Еще на 11 мигрантов составили протоколы по статье "нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации". Также девять иностранных граждан были привлечены к ответственности за распитие алкоголя и нахождение в пьяном состоянии в неположенном месте.

Ранее Piter.tv информировал о том, что петербургские полицейские начали поиски задержавшихся иностранных болельщиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области