На севере Петербурга мужчина выпрыгнул из окна 7 этажа и выжил

Пострадавший находится в реанимации.

В квартиру жительницы Калининского района ворвался неизвестный человек в одних трусах и пытался найти выход из помещения. После непонятного случая женщина обратилась в полицию. Piter.TV узнал подробности инцидента, о котором стало известно накануне.

Случай произошел в 6 утра 18-го декабря на улице Просвещения. Молодой человек был явно в неадекватном состоянии, он ничего не говорил и бегал по квартире в поиске выхода. Кроме того, он был весь грязный.

По приезду полиции неизвестный вылез в окно и спрыгнул с седьмого этажа. Ему удалось выжить. Мужчину госпитализировали в 3-ю городскую больницу.

На вид пострадавшему около 43 лет. Он получил многочисленные травмы и находится в тяжелом состоянии. Сейчас гражданин в реанимации.

Фото: Piter.TV