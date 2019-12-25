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На севере Петербурга мужчина выпрыгнул из окна 7 этажа и выжил
Сегодня, 19:50
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На севере Петербурга мужчина выпрыгнул из окна 7 этажа и выжил

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Пострадавший находится в реанимации.

В квартиру жительницы Калининского района ворвался неизвестный человек в одних трусах и пытался найти выход из помещения. После непонятного случая женщина обратилась в полицию. Piter.TV узнал подробности инцидента, о котором стало известно накануне. 

Случай произошел в 6 утра 18-го декабря на улице Просвещения. Молодой человек был явно в неадекватном состоянии, он ничего не говорил и бегал по квартире в поиске выхода. Кроме того, он был весь грязный. 

По приезду полиции неизвестный вылез в окно и спрыгнул с седьмого этажа. Ему удалось выжить. Мужчину госпитализировали в 3-ю городскую больницу. 

На вид пострадавшему около 43 лет. Он получил многочисленные травмы и находится в тяжелом состоянии. Сейчас гражданин в реанимации. 

Фото: Piter.TV

Теги: падение из окна, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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