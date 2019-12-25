Мужчина под наркотиками упал с восьмого этажа на проспекте Просвещения

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Рано утром 18 декабря в Калининском районе Петербурга произошел несчастный случай. Около 06:30 из окна девятиэтажки на проспекте Просвещения выпал мужчина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, мужчина упал с восьмого этажа. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Елизаветинскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: Piter.TV