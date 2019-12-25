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На севере Петербурга из грузовика выпали бюллетени для выборов
Сегодня, 15:13
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На севере Петербурга из грузовика выпали бюллетени для выборов

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В избирательной комиссии №14 Выборгского района инцидент не стали комментировать.

На Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе Петербурга из ехавшего грузовика выпали избирательные бюллетени. Об этом 3 сентября пишет spb.aif.ru

Бюллетени "потеряло" транспортное средство, которое везло их из типографии. Горожане, увидевшие бумаги и прочитавшие на них имена кандидатов, участвующих в выборах депутатов от муниципального образования "Парголово", подметили, что "процедура выборов началась досрочно".

В избирательной комиссии №14 Выборгского района инцидент не стали комментировать. А в Горизбиркоме отметили, что напечатанные в типографии листы не являются бюллетенями, пока на них нет необходимой печати.

Ранее мы рассказывали о том, что инспекторы ГАТИ Петербурга проверили здания и территории для голосования. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: большой сампсониевский проспект, бюллетени
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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