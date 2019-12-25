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На самоизоляции петербуржцы стали больше тратить и меньше зарабатывать
Сегодня, 11:29
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На самоизоляции петербуржцы стали больше тратить и меньше зарабатывать

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20% опрошенных зарабатывают от 5 до 15 тыс. рублей в месяц.

В период самоизоляции петербуржцы стали тратить больше денег, при этом зарабатывать ― меньше. К такому выводу пришли в результате исследования страховая компания "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива".

60% респондентов отметили, что расходы выросли. Не изменились траты лишь у 20% опрошенных. 

При этом у 40% жителей Петербурга доходы значительно снизились. 6,7% совсем потеряли источник средств для существования. Также у 46,7% доход не изменился по сравнению с "докоронавирусными" временами. 6,7% стали зарабатывать больше. 

Как показало исследование, 40% опрошенных получают в месяц 5-25 тыс. рублей, из них 20% петербуржцев ― от 5 до 15 тыс. рублей. Наибольшее количество горожан (46,7%) заявили о доходе в 25-35 тыс. рублей в месяц. 13,3% зарабатывают от 35 до 50 тыс. 

В опросе приняли участие 1502 человек от 18 до 60 лет из всех федеральных округов России. Он проводился в июне этого года. 

Ранее стало известно, что страховки от коронавируса не пользуются популярностью у россиян. 

Фото: pixabay.com

Теги: доходы, заработок, расходы, самоизоляция, траты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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