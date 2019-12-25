Страховки от коронавируса не пользуются популярностью у россиян

Прибыль, полученную от продажи страховок от риска инфицирования COVID-19 , в страховых компаниях назвали незначительной

В разных компаниях такой доход составил 1-10% от общего объема взносов на страхование жизни и здоровья. Пик продаж пришелся на апрель – после введения в ряде регионов страны режима самоизоляции и других мер профилактики распространения коронавируса.

Сам продукт появился на российских рынках с середины марта, когда в стране было выявлено менее 100 подтвержденных случаев COVID-19. Часть полисов была реализована с помощью кредитных организаций. Сейчас спрос на них существенно упал.

Специалисты связывают снижение спроса с улучшением статистики в стране, однако считают, что потребность в них всё еще остается. По мнению врачей, осенью Россию ожидает вторая волна заболеваний коронавирусной инфекцией.

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