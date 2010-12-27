Работник должен которые следить за съемками эротических сцен.

На съемки "Игры престолов" ищут координаторов по интиму. Об этом сообщает Esquire.

Так, в должностные обязанности работника входит "слежка" за съемками эротических сцен. Главная задача таких сотрудников, защита интересов артистов. В случае неподоюающего поведния на площадке им необохдимо немедленно сообщить режиссеру.

Такая должность появилось в HBO благодаря Эмили Мид, которая играет девушку с легкого поведения по имени Лори в сериале "Двойка". Дело в том, что в сценарии у актрисы очень много постельных сцен, поэтому девушке необходим специалист по безопастности.

Отметим, что "координаторов по интиму" появится и на съемочной площадке нашумевшего сериала "Игра престолов"

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Фото:кинопоиск