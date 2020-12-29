На рынке на Софийской нашли склад с 700 канистрами опасной "омывайки"

Подозрительную продукцию изъяли, причастных к продаже контрафакта разыскивают.

Полицейские Фрунзенского района Петербурга выявили целый склад с контрафактной омывайкой на Софийской улице. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, продукция хранилась в помещении одного из складов без каких-либо документов, ее качество оказалось под вопросом.

Полиция изъяла 700 пятилитровых канистр с жидкостью, содержащей метанол, всю жидкость направили на экспертизу. В ходе разбирательство выяснилось, что продукцию приобрели с "рук" с грузовика, приезжавшего на рынок за несколько дней до обнаружения склада. Есть информация, что перекупщики не интересовались качеством омывайки и ее происхождением, а закупились жидкостью только из-за ее низкой цены, 65 рублей за канистру. В дальнейшем злоумышленники продавали омывайку в том же ангаре, в котором хранили ее, по 100 рублей за канистру.

Установлен индивидуальный предприниматель, арендующий данный склад, полиция продолжает искать причастных к незаконной деятельности.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД