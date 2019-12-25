На ремонт поликлиник Петербурга выделят 4 млрд рублей

В этом году планируется обновление 68 медицинских учреждений, находящихся во всех районах города.

На ремонт петербургских поликлиник в этом году из городского бюджета направят 3,8 млрд рублей. Почти 2 млрд рублей выделит федеральный бюджет. Об этом сообщили в газете "Петербургский дневник".

Здания медицинских учреждений и кабинеты врачей дождутся капитального ремонта. Появится и новое оборудование. Долю технического оснащения со сроком эксплуатации более десяти лет сократят до 10%. Чтобы реализовать проект, выделят 21 млрд рублей до 2025 года.

В этом году на полученные средства обновление проведут в 68 поликлиниках, которые расположены в разных районах города.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Вербной улице 1 сентября откроется новая поликлиника.

Фото: Piter.tv