На ремонт кровли школы №7 Выборга потребуется больше времени

Строительные работы приостановлены в связи с выявлением аварийных декоративных элементов, которые невозможно было обнаружить при проектировании работ. Объекты вмонтированы в стену и не имеют отношения к кровле.

По словам руководителя подрядной организации ОО "СК "Форман" Сергея Веремеенко, разрушение кладки было выявлено после производства демонтажа.

Каждый из элементов весит 40-50 килограмм. Они нависают над пешеходной частью, что не безопасно. Ввиду того, что здание является объектом культурного наследия регионального значения, мы обратились за разрешением на продолжение работ в областной комитет по культуре. Нами было проведено обследование опасных элементов и подготовлен проект, который направлен в областной комитет по культуре.

Представитель подрядной организации отметил, что возобновит работы сразу же, как получит разрешение на проведение работ. На сегодняшний день завершено 60% запланированного объема ремонта, заменен весь силовой каркас, проводится обрешетка и укрывание металлом.



Исполняющий обязанности директора школы Ольга Безрученкова отмечает, что согласно действующим санитарным правилам, ремонтные работы не могут проводиться одновременно с учебным процессом. На период ремонта школьники получат знания в других образовательных учреждениях: гимназии №11, школах № 11, 6 и 8.



Ученики первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов учатся в первую смену, остальные – во вторую. Призываю детей и родителей с пониманием отнестись к возникшим временным сложностям. Нашим приоритетом остается качественное завершение работ и обеспечение всесторонней безопасности учебного процесса и наших детей.

Вопросы по организации учебного процесса можно задать директору школы по телефону: 8 (81378) 2-01-45 или направить по электронной почте: sosh7vbg@mail.ru.



Видео: PITER.TV

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО