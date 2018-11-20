Стало известно, какие конкретно дороги Петербурге отремонтируют за 5 миллиардов рублей

Смольный опубликовал предварительный план дорожных работ в Санкт-Петербурге на 2019 год. Запланированный бюджет - 5 млрд рублей.

Правительство Санкт-Петербурга определилось с бюджетом на ремонт дорог в городской черте в 2019 году. На эти цели Смольный выделит сумму в 5 млрд рублей. По утвержденному плану, ремонт дорог пройдет по 127 адресам во всех районах города. Более того, уже известны конкретные улицы и проспекты, на восстановление которых и уйдут заветные 5 млрд рублей. Полный список адресов можно узнать на портале "Фонтанка.ру".

Из опубликованного документа стало известно, что городские дорожники планируют отремонтировать 131 километр дорог. Это 2.3 млн квадратных метров дорожного покрытия. Кстати, в правительстве уже объяснили расстановку приоритетов при выборе зон для ремонта. По словам чиновников, они учитывали не только состояние дорожного полотна, но и заявки от жителей, которые поступали в Смольный в электронном виде. В частности, рассматривались заявки на портале "Наш Санкт-Петербург".

Правда, пока что ремонт только в планах. Основные работы намечены на теплое время года, так что конкурсные процедуры на исполнение контрактов пока что не проводились. Ориентировочно они пройдут в марте 2019-го.