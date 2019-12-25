На ремонт дорог в Петербурге потратят шесть миллиардов рублей

Из-за недостатка финансирования в 2020 году власти города не успели отремонтировать 61 объект.

В 2021 году на ремонт дорог в различных районах Петербурга планируют выделить шесть миллиардов рублей. Такую цифру назвал начальник отдела ремонта дорожного покрытия комитета по развитию транспортной инфраструктуры Николай Рыжов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Рыжов уточнил, что из-за недостатка финансирования работы были не закончены на 61 объекте, в том числе на проспекте Энгельса и Тихорецком проспекте, набережной канала Грибоедова. Чиновник также сообщил, что часто ремонту мешают и другие работы.

Ранее мы писали, что движение по участку проспекта Энгельса ограничат до лета из-за ремонта трамвайных путей.

Фото: Piter.TV