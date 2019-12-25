МВД предупредило о рисках предоплаты при онлайн-покупках

Полиция рекомендует россиянам использовать безопасные способы оплаты товаров и услуг.

На российской территории онлайн-покупки стоит делать только на проверенных торговых площадках, не делая полную предоплату за товары неизвестным лицам даже в том случае, если они демонстрируют необходимые документы. Соответствующее заявление сделали представители российских правоохранительных органах в размещенных для СМИ материалах. В тексте упоминается, что важно ыть предельно внимательными и проявлять бдительность при совершении сделок через интернет. Также в МВД не рекомендуют выходить за пределы проверенного цифрового пространства, чтобы не стать жертвой дистанционных мошенников.

Онлайн-сервисы, которые занимаются торговлей, в настоящее время уделяют большое внимание вопросам безопасности. Поэтому аферисты, по данным полиции, стараются увести потенциальную жертву с онлайн-площадки в мессенджер. Там они обманом будут стремиться либо выманивать денежные средства у человека, либо узнают данные его банковской карты.

Кроме того не стоит переводить полную предоплату за покупки незнакомым лицам, даже если они присылают документы и предлагают скидки.

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Фото: Piter.tv