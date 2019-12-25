Петербуржцы берут кредиты в среднем на 247,9 тысячи рублей

Петербург оказался на втором месте в России по размеру потребительских займов.

Петербург занял второе место среди российских регионов по среднему размеру выданного потребительского кредита по итогам первого осеннего месяца. В городе этот показатель составил 247,9 тыс. рублей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Более крупные займы выдавали только в Москве, где средняя сумма достигла 273,7 тыс. рублей. В пятерку регионов с наиболее высокими показателями также вошли Московская и Тюменская области, а также Татарстан.

В целом по России средний размер потребительского кредита снизился до 162,9 тыс. рублей. Самое заметное сокращение зафиксировали в Москве — на 20,8 %. Снижение также отмечалось в Якутии, Приморском крае, Татарстане и Оренбургской области.

По оценке аналитиков, банки стали осторожнее подходить к выдаче займов и ограничивать риски. В результате крупные суммы одобряют не всем заемщикам.

МВД призвало не хранить в телефонах пароли банковских карт.

Фото: Piter.tv