На реконструкцию Конюшенного ведомства претендует компания "Кироса Инвест"

Работы должны пройти до конца июля.

Заявку на проект реконструкции Конюшенного ведомства подала компания ООО "Кироса Инвест". Сейчас она находится на рассмотрении, сообщили в комитете по инвестициям Петербурга.

Подача заявки не означает, что для компании будет сделан приоритет. Также город не отказывается от общественных обсуждений проекта.

Реконструкция Конюшенного ведомства должна пройти до конца июля.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге отремонтируют фасад дома №26 на Моховой улице.

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