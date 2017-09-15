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На регионы центральной части России надвигается ураган

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В ряде областей объявлено штормовое предупреждение. Синоптики и МЧС предупреждают об усилении ветра до 25 метров в секунду

Сегодня, 15 сентября, в ряде регионов центральной части России ожидается ураганный ветер.

Синоптики и МЧС предупреждают о сильном шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду. Ожидаются дожди с грозами и градом. Штормовое предупреждение объявлено в Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской, Владимирской, Тверской, Ярославской и Московской областях.

Автовладельцам не рекомендуется оставлять машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Населению не рекомендуется без острой необходимости покидать помещения.

Видео: Piter.TV

Теги: в россии , новости регионов , ураган , штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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