На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда на сутки

Дороги будут недоступны для проезда с утра 15 июля до утра 16 июля.

На КАД ожидаются новые ограничения движения на сутки. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на этот раз из-за дорожных работ перекроют съезды №1 и 2 на развязке КАД с Выборгским шоссе.

Съезды с Выборгского шоссе на внешнее кольцо трассы и съезд с внешнего кольца КАД на шоссе будут недоступны для автомобилистов в течение суток: с 8.00 15 июля до 8.00 16 июля. Работы на территории ведутся в рамках реконструкции северного участка трассы.

Также мы сообщали, что в нескольких районах Петербурга ожидаются новые ограничения движения.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"