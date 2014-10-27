На развязке КАД и Таллинского шоссе перекроют три съезда

Из-за работ по удалению колеи на пересечении кольцевой автодороги и Таллинского шоссе по очереди перекроют три съезда.

Новые ограничения проезда ждут автомобилистов на кольцевой автодороге. На этот раз будут закрывать проезд по съездам на пересечении КАД с Таллинским шоссе в районе 79-го километра внутреннего кольца.

На участке с 25 сентября по 10 октября будут удалять колею. По мере проведения работ перекроют сначала заезд со стороны Красного села на внешнее кольцо, потом съезд на Волхонское шоссе из Петербурга и заезд с шоссе на внутреннее кольцо.

"Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий", - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

На месте ремонта установят водоналивные барьеры, специальные дорожные знаки. Ночью территорию будут освещать сигнальные фонари.