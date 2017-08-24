На пересечении КАД с Шафировским перекроют съезд на три дня

На кольцевой автодороге ограничат движение. На этот раз польностью закроют для автомобилистов съезд с КАД на Шафировский проспект, а также одну полосу на съезде с проспекта на дорогу.

И снова водителям стоит быть внимательными на кольцевой автодороге. Работы по удалению калейности на проезжей части продолжаются уже несколько месяцев. На этот раз ремонт будут производить на съездах с КАД на Шафировский проспект.

С 26 по 28 августа полностью закроют съезд №4 с внутреннего кольца. А с 25 по 29 августа закроют еще и одну полосу въезда с проспекта на внутреннее кольцо. При этом на второй полосе скорость ограничат до 40 километров в час.

"Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД", - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Для безопасности водителей и рабочих будут установлены предупреждающие знаки, а водоналивные барьеры оградят участки. Ночью их будет подсвечивать световая сигнализация.