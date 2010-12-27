На КАД перекроют две полосы между Октябрьской набережной и проспектом Обуховской Обороны

В Восточной части КАД ожидается масштабный ремонт дорожного покрытия.

Петербургские дорожники не дремлют! На этот раз Упрдор "Северо-Запад" анонсировал ремонт дорожного покрытия на участке КАД между развязками с Октябрьской набережной и проспектом Обуховской Обороны. Работы продлятся две недели с 21 августа по 4 сентября. На это время строители перекроют здесь две полосы, что неизбежно отразится на темпе и качестве дорожного движения.

"По третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят внимательнее следить за дорожными знаками в районе ремонта и не нарушать скоростной режим. Ранее подобные ремонтные работы уже становились причинами ДТП на кольцевой автодороге.

Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой».