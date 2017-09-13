До пятницы закрыт съезд с КАД на Парашютную улицу

Со вторника, 12 сентября, на кольцевой автодороге действуют новые ограничения движения. Полностью закрыт съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. На участке проходят дорожные работы по восстановления слоев износа.
Ограничения будут действовать до 15 сентября 2017 года круглосуточно. Ремонт может растянуться из-за погоды. О продлении работ могут сообщить отдельно.
Территорию ремонтных работ ограничат водоналивными барьерами, а ночью их будет подсвечивать сигнальные фонари дежурного освещения.
"Информация о полном перекрытии съезда на улицу Парашютная выведена на табло и знаки переменной информации (на км 121 и км 125) автоматизированной системы управления дорожным движением КАД", - сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад"