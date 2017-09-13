До пятницы закрыт съезд с КАД на Парашютную улицу

Для восстановления дорожного полотна полностью закрыли съезд с внешнего кольца КАД на улицу Парашютная. Ограничения будут действовать до 15 сентября.

Со вторника, 12 сентября, на кольцевой автодороге действуют новые ограничения движения. Полностью закрыт съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. На участке проходят дорожные работы по восстановления слоев износа.

Ограничения будут действовать до 15 сентября 2017 года круглосуточно. Ремонт может растянуться из-за погоды. О продлении работ могут сообщить отдельно.

Территорию ремонтных работ ограничат водоналивными барьерами, а ночью их будет подсвечивать сигнальные фонари дежурного освещения.