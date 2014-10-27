На КАД между Таллинским шоссе и автодорогой до Стрельны закроют две полосы

На неделю зароют сразу две полосы внутреннего кольца КАД на участке между развязками с Таллинским шоссе и автодорогой Стрельна – Пески. На участке пройдут дорожные работы.

На участке с 80-го по 87-ой километры внутреннего кольца КАД закроют две полосы. На отрезке между Таллинским шоссе и автодороги Стрельна – Пески пройдут работы по удалению колейности. Ограничения введут с понедельника, 18 сентября, до следующего понедельника, 25 сентября.

Для автомобилей закроют вторую и третью полосы. Открыта для проезда будет только первая полоса. Но на ней введут ограничения скорости до 50 километров в час.

"Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД", - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Участок дороги оградят водоналивным барьером. Также установят временные знаки со световой индикацией, сигнализацию дежурного освещения.