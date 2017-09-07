На 20 дней закрыли две полосы КАД в районе развязки с Московским шоссе

С четверга, 7 сентября, из-за ремонта закроют две полосы на кольцевой автодороге в районе развязки с Московским шоссе. Работы продлятся до 27 сентября.

Новые ограничения движения на кольцевой автодороге. На этот раз закроют две полосы на 76 километре внешнего кольца в районе с пересечением с автодорогой Петербург-Москва (Московское шоссе). На участке с четверга, 7 сентября, начали работы по восстановлению изношенного покрытия. Продлятся работы до 27 сентября.

Из-за работ перекроют 3 и 4 полосы движения. На 1 и 2 скорость ограничат до 50 километров в час. Территория дорожных работ будет ограничена водоналивными барьерами. Вокруг расставят знаки об ограничении скорости. Ночью зону будут освещать сигнальные фонари дежурного освещения, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".