На развязке КАД с Гостилицким шоссе на 4 часа закроют съезд

На участке будут ремонтировать дорогу.

В ночь на 29 апреля на развязке КАД будет несколько часов недоступен один из съездов на Гостилицком шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Известно, что машин закроют съезд №7 с 02:00 до 06:00 29 апреля 2018 года в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной на 103-м км внутреннего кольца, 38-м км внешнего кольца.

Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область на Гостилицкое шоссе Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ "Упрдор"

Место работ обозначат временными дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнализацией. Информация о закрытии съезда будет отображаться на табло. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге c 29 апреля ограничат движение по нескольким дорогам.