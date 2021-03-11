На развитие садоводств из бюджета Петербурга потратят 450 млн рублей

Средства пойдут на дороги, электричество, водоснабжение.

На развитие инженерной инфраструктуры садоводств Петербурга из городского бюджета в 2022 году выделят 448 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях, передал "Peterburg2".

Средства пойдут на строительство дорог, электричество, водоснабжение. Дачникам готовы компенсировать за счет бюджета 50% стоимости. Лях также рассказал о том, что продолжается реализация программы по созданию медицинских амбулаторий на территории садоводств.

Ранее губернатор Александр Беглов отмечал, что в садоводствах летом отдыхает практически половина петербуржцев – 2,5 миллиона человек, а некоторые проживают там постоянно.

Фото: Piter.tv