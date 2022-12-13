На развитие петербургского транспорта потратят 105 млрд рублей

Из них 9 млрд приходятся на федеральные субсидии/

В этом году в Смольном выделили 105 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Из них 9 млрд приходятся на федеральные субсидии. Об этом 31 января рассказал глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов.

По словам Федотова, в минувшем году выделили 105,9 млрд рублей на развитие метро, дорог и прочей инфраструктуры. Федеральных субсидий из них было 5,8 млрд рублей. За год власти потратили 98,7% всех заложенных на транспорт средств. На строительство метро в этом году потратят 30 млрд рублей, на дорожное хозяйство – 46 млрд, а на ремонт дорог направят 12,3 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

