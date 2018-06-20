Петербург сможет расселить коммуналки за 25 лет

Еще четверть века понадобится чиновникам, чтобы избавиться от коммунальных квартир.

В Смольном заявили, что на расселение оставшихся в Петербурге коммунальных квартир уйдет еще минимум 25 лет. Чиновники добавили, что за последние 12 лет около 50 тысяч подобных жилплощадей ликвидировано. В 2019 году новые помещения получат 2,3 тысячи семей, проживавших в коммуналках. На данные нужды город выделил 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

План выполняется. К началу весны освобождены 900 коммуналок. Большая часть из них располагается в Центральном, Адмиралтейском и Невском районах.

Напомним, что в прошлом году ключи от квартир получили 8,6 тысяч петербуржцев. Таким образом правительство города расселило 3, 7 тысячи коммуналок.

Отметим, что к 2020 году финансирование увеличится до 3,1 миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv