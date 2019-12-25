  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На ралли "Выборг 2020" съехались гонщики из 7 городов
Сегодня, 19:03
123
lizapoluda

На ралли "Выборг 2020" съехались гонщики из 7 городов

0 0

В общей сложности в соревновании участвуют 100 спортсменов.

Участие в Кубке Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту "Выборг 2020" принимают гонщики из Москвы, Петербурга,  Ярославля, Перми, Петрозаводска, Екатеринбурга и Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отметим, что регион в этом году представляют спортсмены из Всеволожского, Выборгского, Лодейнопольского, Лужского и Приозерского районов. В общей сложности с сегодняшнего дня по 2 августа по городу проедут 50 экипажей и 100 гонщиков.

Подробности проведения ралли доступны по ссылке.

Ранее мы рассказали о том, что разработанный в Выборге туристический проект вышел в финал Всероссийского конкурса.

Фото: lada-rally.ru

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии