На протяжении всего воскресенья петербуржцев ожидает облачная с прояснениями погода

Также возможны кратковременные осадки на территории города области.

Сегодня, в воскресенье, седьмого июля, жителей и туристов Северной столицы ждет облачная с прояснениями погода. Также возможны кратковременные осадки на территории города области.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов, ночью термометр будет показывать от +9 до +11 градусов, в пригородах местами до +7 градусов. Кроме того, ожидается переменный ветер порывами 1-5 м/с, а также местами осадки в виде кратковременного дождя. Ночью местами слабый туман.

Атмосферное давление останется неизменным на протяжении всего дня.