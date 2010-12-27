На проспекте Ветеранов детский сад оцепили четырые пожарных расчета

А во всем микрорайоне вырубили свет.

В Красносельском районе с утра 11 апреля произошла чрезвычайная ситуация. Здание по проспекту Ветеранов, 158 оцепили пожарные машины. Местные жители насчитали четыре спасательных расчета. Спецтехника заняла стандартную позицию по периметру дома. Очевидцы рассказали, что во всем микрорайоне было отключено электричество. Свет дали околок 6.10. утра.

Что именно произошло на территории учреждения - неизвестно. Мы запросили официальный комментарий от ведомства ГУ МЧС. По предположениям петербуржцев, помещения могут проверять на пожарную безопасность в связи с недавними событиями в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерове. Отметим, что в доме, который окружен специалистами, располагается детский садик.

По сведениям местных жителей, незадолго до отключения света, в 5.20 произошло возгорание проводки на ЛЭП, которая находится на углу Брестского бульвара и Петергофского шоссе. В помещении был пожар. Из-за этого пришлось вызывать сотрудников МЧС. После проблемы с проводкой, специально отключали электричество для транспортного обеспечения. Сейчас вся инфракструктура в норме.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

