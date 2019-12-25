На проспекте Ветеранов задержали мужчину за кражу сумки в магазине

Подозреваемого поймали практически на месте преступления.

В Кировском районе Санкт-Петербурга полиция задержала подозреваемого в хищении женской сумки из магазина на проспекте Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 26 декабря около 16:41. В полицию поступило сообщение о том, что в магазине в доме 95 на проспекте Ветеранов неизвестный похитил сумку, оставленную без присмотра. Буквально через час, в районе 17:41, наряд полиции задержал подозреваемого возле дома 108 на том же проспекте. Им оказался 39-летний местный житель, который, по данным правоохранительных органов, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для проведения разбирательства. Похищенная сумка была обнаружена и изъята. В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV