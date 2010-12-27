На проспекте Ветеранов в собственной квартире сгорели два человека

В Кировском районе в результате пожара погибли люди.

В Кировском районе ночью произошел пожар, в котором погибли люди. Причины возгорания в данный момент не установлены.

Сообщается, что огонь распространился по жилой квартире в доме номер 78 на проспекте Ветеранов. На месте инцидента спасатели обнаружили трупы двух людей. Предположительно погибшими стали 80-летняя хозяйка жилплощади, а также ее 47-летний неработающий сын.

По информации от пожарной службы, пожар начался в половине третьего ночи. Специалисты рассказали, что на телах жертв нет внешних следов насильственной смерти. В настоящее время трупы петербуржцев направлены в морг для изучения обстоятельств дела.