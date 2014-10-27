На проспекте Ветеранов ночью неизвестный преступник поджег чужой автомобиль "Ауди"

На юге города неизвестный злоумышленник поджег автомобиль.

Очевидцы сообщают, что на проспекте Ветеранов ночью подожгли автомобиль. Огонь быстро распространился, однако, другие машины, которые были припаркованы по близости не

пострадали.

Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера вблизи дома норме 291 по проспекту Народного Ополчения. На место происшествия выезжала машина скорой помощи и полиция. У правоохранительных органов есть описание подозреваемого: это невысокий мужчина средних лет. В результате преступления у автомобиля полностью выгорел багажник. Информации о пострадавших нет.

Хозяин машины рассказал, что видел, как незнакомый человек снимал на видео момент, когда он парковался у дома.Этот человек совпадает по описанию с предполагаемым преступником.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧС по СПб