На проспекте Стойкости пожарные в четыре утра тушили две иномарки

Пострадавших не оказалось.

В половине четвертого утра во вторник, 27 октября, петербургские пожарные получили сообщение о пожаре в Кировском районе города. Как рассказали в пресс-службе МЧС, у дома №41 корпус 2 по проспекту Стойкости вспыхнул автомобиль.

Отмечается, что в "Ленж Ровере" выгорел отсек двигателя, пострадал также припаркованный рядом "Фольксваген", у которого обгорели части кузова. Причины пожара иномарки неизвестны, в пожаре никто не пострадал. Девять огнеборцев и две единицы техники ликвидировали открытое пламя спустя двадцать минут.

Ранее мы писали, что в Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.TV