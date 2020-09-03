На Ленинском проспекте спасатели потушили полыхающую иномарку

Машина полностью выгорела, обошлось без пострадавших.

Около девяти утра в четверг, 3 сентября, на Ленинском проспекте у дома №114 вспыхнула машина. "У кого-то утро не задалось," – отметили в соцсетях очевидцы пожара.

По информации городского МЧС, "Рено Логан" выгорел по всей площади, автомобиль потушили за 17 минут силами девяти пожарных и двух единиц техники. Сведений о пострадавших в пожаре не поступало, а что стало причиной пожара – не уточняется. В комментариях другие автомобилисты предположили, что загорелись внутренности капота, и посетовали, что водитель, оказавшийся без огнетушителя в машине, не пытался сбить пламя хотя бы землей.

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Видео, фото: Татьяна Клыкова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"