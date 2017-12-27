В Кировском и Калининском районах полиция изучает обстоятельства падения с высоты двух петербуржцев

Сразу два трагических падения с большой высоты произошли в Петербурге за 11 января.

Сразу двое петербуржцев стали жертвами падения с высоты. Инциденты произошли в Кировском и Калининском районе.

Одного пострадавшего обнаружили в 16 часов вечера 11 января на проспекте Стачек, 75. Местные жители заметили следы от обуви на карнизе лестничного окна и вызвали полицию. Выяснилось, что 48-летний мужчина, решившийся на отчаянный шаг, проживал в Петербурге без регистрации.

Второй случай произошел на проспекте Луначарского около дома номер 94 корпус 1. Глухой стук услышал проходивший мимо студент. Он оглянулся и увидел лежащее на земле тело. Полиция установила, что погибшим оказался 34-летний уроженец республики Марий Эл. Мужчина был еще в сознании, когда к нему подошел юноша. Однако, потерпевший скончался от травм до приезда скорой помощи. Соседи рассказали, что петербуржец проживал с бабушкой в квартире.

По данным делам проводится расследование.