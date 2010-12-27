На проспекте Стачек автомобилист снес фонарный столб

В Кировском районе ДТП закончилось необычно: петербуржцы предполагают, что пострадавшая машина числилась в угоне.

Поздно вечером 20 марта около 99 дома на проспекте Стачек автомобилист “Фольксвагена” врезался в фонарный столб. Очевидно, мужчина не справился с управлением на занесенной снегом дороге и не вписался в поворот. Об инциденте рассказали пользователи социальных сетей.

Очевидцы рассказали, что от сильного удара железобетонный столб упал на асфальт. О состоянии шофера ничего неизвестно. В результате аварии проезжая часть и улица Маршала Казакова частично остались без освещения. На место были вызваны правоохранительные органы. Сотрудники полиции осматривали машину в перчатках. Из-за этого, петербуржцы предположили, что попавшее в ДТП транспортное средство могло быть украдено.

Известно, что автолюбитель серьезно повредил переднюю часть иномарки, вылетев на газон. Потребовалась помощь специалистов ГУ МЧС. Спасатели отключили аккумулятор в машине, чтобы тот неожиданно не загорелся.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

