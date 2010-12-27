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На проспекте Стачек автоледи бросила байкера под колеса маршрутки
Сегодня, 8:16
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lesjasap
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На проспекте Стачек автоледи бросила байкера под колеса маршрутки

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Женщина за рулем сбила мотоциклиста на развороте дороги.

Вечером 26 сентября на проспекте Стачек произошла авария с мотоциклом и маршруткой. Очевидцы сообщают, что автоледи на “Хонде” создала опасную ситуацию на дороге, не пропустив байкера на развороте в сторону Нарвской. Мотоцикл ударился об автомобиль и его отбросило под маршрутное такси. В это время маршрутка не двигалась, а спокойно стояла на остановке.

Известно, что молодой человек, управлявший мотоциклом, слетел с транспортного средства. Он получил открытый перелом ноги. Пострадавшего забрала машина реанимации. В настоящее время водитель госпитализирован. 
Теги: авария , дта , мотоциклист , проспект стачек
Категории: Новости СПб

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