На проспекте Стачек автоледи бросила байкера под колеса маршрутки

Женщина за рулем сбила мотоциклиста на развороте дороги.

Вечером 26 сентября на проспекте Стачек произошла авария с мотоциклом и маршруткой. Очевидцы сообщают, что автоледи на “Хонде” создала опасную ситуацию на дороге, не пропустив байкера на развороте в сторону Нарвской. Мотоцикл ударился об автомобиль и его отбросило под маршрутное такси. В это время маршрутка не двигалась, а спокойно стояла на остановке.

Известно, что молодой человек, управлявший мотоциклом, слетел с транспортного средства. Он получил открытый перелом ноги. Пострадавшего забрала машина реанимации. В настоящее время водитель госпитализирован.