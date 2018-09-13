На Гидротехников на пешеходную зону "прилег" светофор

Сильные порывы ветра стали причиной затруднения движения на участке.

В Калининском районе Петербурга от шквального ветра не удержалась конструкция, которая держит светофор. Сигнальное устройство упало на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы. По сведениям автомобилистов, инцидент произошел на пересечении улицы Гидротехников и Гжатской. Несмотря на падение, светофор продолжает функционировать.

Добавим, что проблема затронула пешеходный переход. Именно туда упал светофор. Местным жителям удалось сфотографировать происшествие и выложить снимки в социальные сети.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб