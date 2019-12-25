На проспекте Просвещения столкнулись маршрутка и авто

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером в четверг, 17 декабря, на проспекте Просвещения напротив дома №53 произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

Горожане отметили, что столкнулись легковая машина и маршрутка. Судя по кадрам, которые опубликовали петербуржцы, у "Сузуки" оторвало бампер. Пострадал ли кто-то в этой аварии, неизвестно. Также непонятно, при каких обстоятельствах это произошло.

Из кармана выезжал. Жаль. Из-за спешки и невнимательности столько проблем. Частенько там выезжаю, но никогда не было сложностей отметил один из комментаторов.

Ранее мы писали, что двое погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной.

Фото: vk.com/spb_today