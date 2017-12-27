На проспекте Просвещения Росгвардия задержала хулигана, громившего чужой автомобиль

В Калининском районе Росгвардия задержала дебошира, разбившего чужое авто.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана, который специально ломал и крушил припаркованный автомобиль. Инцидент произошел около половины четвертого утра у дома номер 72 по проспекту Просвещения.

Наряд Росгвардии ночью патрулировал Калининский район, когда представителям закона сообщили, что неизвестный повредил правое переднее крыло у иномарки “Пежо”, а также сломал зеркало транспортного средства. Оперативники тут же прибыли на место и поймали дебошира.

Позже мужчину отвезли в отделение полиции. Там выяснилось, что хулигану 31 год. По данному происшествию начата проверка.