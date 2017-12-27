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На проспекте Просвещения Росгвардия задержала хулигана, громившего чужой автомобиль
Вчера, 15:21
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lesjasap
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На проспекте Просвещения Росгвардия задержала хулигана, громившего чужой автомобиль

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В Калининском районе Росгвардия задержала дебошира, разбившего чужое авто.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана, который специально ломал и крушил припаркованный автомобиль. Инцидент произошел около половины четвертого утра у дома номер 72 по проспекту Просвещения. 
 
Наряд Росгвардии ночью патрулировал Калининский район, когда представителям закона сообщили, что неизвестный повредил правое переднее крыло у иномарки “Пежо”, а также сломал зеркало транспортного средства. Оперативники тут же прибыли на место и поймали дебошира. 
 
Позже мужчину отвезли в отделение полиции. Там выяснилось, что хулигану 31 год. По данному происшествию начата проверка.
Теги: автомобиль , дебошир , проспект просвещения , росгвардия , хулиганство
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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