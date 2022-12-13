На проспекте Просвещения 15-летний школьник выпал из окна

Пострадавший поступил в больницу с шоком 3 степени, политравмой в тяжелом состоянии.

В Калининском районе 15-летний мальчик выпал из окна своей квартиры. Инцидент произошел на проспекте Просвещения, 53. Подросток остался жив.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в четверг, 4 мая. Школьник находится в клинике Педиатрического Университета. Ребенок поступил в больницу с шоком 3 степени, политравмой в тяжелом состоянии.

Известно, что подросток воспитывается в неполной семье. Он живет с мамой. Пострадавший на учете в ОДН не состоит.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Сейчас они ведут беседу с родителем ребенка.

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Фото: Piter.tv