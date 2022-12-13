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На проспекте Просвещения 15-летний школьник выпал из окна
Сегодня, 12:08
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На проспекте Просвещения 15-летний школьник выпал из окна

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Пострадавший поступил в больницу с шоком 3 степени, политравмой в тяжелом состоянии.

В Калининском районе 15-летний мальчик выпал из окна своей квартиры. Инцидент произошел на проспекте Просвещения, 53. Подросток остался жив.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в  четверг, 4 мая. Школьник находится в клинике Педиатрического Университета. Ребенок поступил в больницу с шоком 3 степени, политравмой в тяжелом состоянии.

Известно, что подросток воспитывается в неполной семье. Он живет с мамой. Пострадавший на учете в ОДН не состоит.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Сейчас они ведут беседу с родителем ребенка.

Ранее на Piter.tv: на Туристской улице мужчина заставил школьницу заняться любовью, угрожая распространить ее обнаженные фото.

Фото: Piter.tv

Теги: выпал из окна, клиника педиатрического университета, полиция, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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